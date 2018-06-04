Прийшла на могилу до батька: українців зворушило фото дочки бійця АТО на кладовищі

У мережі з'явилося фото дочки загиблого захисника на його могилі

У мережі показали, як маленька дівчинка стоїть біля могили свого батька – бійця "Айдара", загиблого в жовтні 2014 року в бою на Донбасі. 27-річний воїн вивозив поранених біля Луганська. Відповідний знімок опублікувала українська продюсер Олена Мозгова у соцмережі Facebook.

"Донечка прийшла до тата ... Айдарівець Віктор Гурняк загинув за Україну, рятуючи від обстрілів поранених товаришів. Вічна шана і пам'ять", – написала Мозгова.

Фото: Донька бійця (facebook.com/olenamozgova1)

Віктор Гурняк народився в селі Городниця Тернопільської області, вчився в Тернополі і потім працював у газеті "20 хвилин". Воїн був фотокореспондентом. Співпрацював з УНІАН, Reuters та Insider. Був співзасновником фотоагентства LUFA.

У 2007 році Віктор Гурняк знявся у кліпі гурту "Тартак" і "Нічлави" на пісню "Не кажучи нікому" в ролі повстанця у вишиванці, який загинув у 1943 році в бою під Загорою.

Скріншот поста (facebook.com/olenamozgova1)

"Ніколи не забуду і не пробачу".

"Зворушливо і дуже сумно".

"Дуже страшно!".

"Личаківський цвинтар. Львів. Молимося за упокій душі Віктора".

"Старе фото. Там вже стоїть пам'ятник. І дочка підросла - дуже схожа на Віктора...".

"Коли це закінчиться, серце розривається".

"Світла пам'ять".

Скріншот коментарів (facebook.com/olenamozgova1)

Відео: Тартак та Нічлава – "Не кажучи нікому" (YouTube/navsi100)

Раніше повідомлялося, що Фоззі з ТНМК написав пронизливий вірш про Донбасі.

Загиблі герої травня 2018-го (фото: РБК-Україна)