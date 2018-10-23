ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Привернув увагу хуліганів: у херсонській школі жорстоко побили восьмикласника

STYLERЖиття    23.10.2018 - 12:44
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Хлопця довелося везти в лікарню з підозрою на черепно-мозкову травму і струс мозку

У Херсоні невідомі жорстоко побили 14-річного підлітка. Інцидент стався у дворі школи №53, яка знаходиться у Дніпровському районі міста

Як пише місцеве видання "Новий день", увечері в неділю у двір прийшов погуляти хлопець, який живе неподалік, але навчається в іншій школі. У дворі восьмикласник нарвався на хуліганів, які напали на беззахисного херсонця і побили його. Пізніше лікарі обласної лікарні поставили потерпілому школяреві діагноз - черепно-мозкова травма.

"У нас шкільна будівля жорстко контролюється працівниками охоронної фірми. Двір теж обгороджений, однак він прохідний - це найкоротший шлях для жителів довколишніх кварталів, щоб дістатися з Бериславського шосе до торгових центрів на вулиці Кулика. Якщо його закрити, буде буря обурення", - говорить директор школи, де стався інцидент, Олександр Демчук.

Раніше ми писали про те, що на Закарпатті під час уроків в одній зі шкіл у Виноградівському районі учні підкинули в чашку з капучіно таблетку Віагри своїй однокласниці.

Нагадаємо, що в Україні введуть штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.

Styler вирішив розібратися, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.

Відео: РБК-Україна

Новини України Херсон Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся