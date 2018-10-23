Привернув увагу хуліганів: у херсонській школі жорстоко побили восьмикласника

Колаж РБК-Україна

Хлопця довелося везти в лікарню з підозрою на черепно-мозкову травму і струс мозку

У Херсоні невідомі жорстоко побили 14-річного підлітка. Інцидент стався у дворі школи №53, яка знаходиться у Дніпровському районі міста

Як пише місцеве видання "Новий день", увечері в неділю у двір прийшов погуляти хлопець, який живе неподалік, але навчається в іншій школі. У дворі восьмикласник нарвався на хуліганів, які напали на беззахисного херсонця і побили його. Пізніше лікарі обласної лікарні поставили потерпілому школяреві діагноз - черепно-мозкова травма.

"У нас шкільна будівля жорстко контролюється працівниками охоронної фірми. Двір теж обгороджений, однак він прохідний - це найкоротший шлях для жителів довколишніх кварталів, щоб дістатися з Бериславського шосе до торгових центрів на вулиці Кулика. Якщо його закрити, буде буря обурення", - говорить директор школи, де стався інцидент, Олександр Демчук.

Раніше ми писали про те, що на Закарпатті під час уроків в одній зі шкіл у Виноградівському районі учні підкинули в чашку з капучіно таблетку Віагри своїй однокласниці.

Нагадаємо, що в Україні введуть штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.

Styler вирішив розібратися, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.

Відео: РБК-Україна