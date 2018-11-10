Мама жертви секс-скандалу з поліцейським прокоментувала інцидент

Відео: (youtube.com/ТСН)

Дивний секс-скандал з серйозними звинуваченнями співробітника Нацполиции в домаганнях до студентки київського університету Наталії Бурейко прокоментували друзі дівчини. Вони сказали, що не бачили нічого підозрілого в діях студентки, проте досі не знають, де вона знаходиться. Про це розповідає ТСН.

У соцмережі спалахнув скандал, пов'язаний із серйозними звинуваченнями київської студентки Наталії Бурейко на адресу співробітника Департаменту захисту Національної економіки поліції Олександра Варченко. В одній з публікацій на сторінці дівчини з'явилася інформація про те, що співробітник правоохоронних органів домагався до неї і погрожував. Через якийсь час студентка спростувала інформацію, сказавши, що вона "стала жертвою цинічної провокації" проти Олександра і його дружини Ольги Варченко, першого заступника голови ДБР.

Друзі Наталії Бурейко на камеру коментувати резонансний секс-скандал відмовилися, однак поза об'єктива сказали, що ніяких ознак тривожності на передодні її зникнення не було.

"Не бачили в неї хвилювання... Вона не розповідала нічого такого", — коментує подруга Наталі.

Вони поділилися, що посадили студентку в таксі разом з її бойфрендом. Студенти розповіли також, що це був останній раз, коли вони її бачили: дівчина вимкнула телефон і зрідка самостійно дзвонила їм, розповідаючи, що у неї все в порядку.

"Так, вона не відповідає. Ми не хочемо говорити про цю ситуацію, тому що самі боїмося", — додала вона.

Повідомляється також, що підтвердженням провокації є погане знання російської мови у Наталі. Вчителі дівчини озповіли, що російська мова давно не викладається в їх школі.

"Я навчала цю дівчинку і впевнена, що вона не могла такого зробити. Російська мова не вивчається в нашій школі вже дуже-дуже давно, і Наташа російську мову не вивчала", – поділилася вчителька.

Вчителька / Кадр з відео youtube.com/ТСН

Мама Наталії Бурейко давати коментарі на камеру відмовилася, проте по телефону повідомила, що її дочка ні з ким, за її словами, не листувалася.

"Вона в прокуратурі була, подала заяву. Я розумію, що нас використовують, і люди замішані. Я боюся теж. Це зламана сторінка чи використана сторінка – я не знаю. Вона не переписувалася з ним", – стверджує мати студентки Віта Гурейко.

Нагадаємо, що раніше ми давали всі подробиці секс-скандалу навколо співробітника Нацполиции.

Також ми писали, що студентка-жертва секс-скандалу зробила несподіване зізнання.

Відео: (video.rbc.ua)