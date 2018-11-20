Прокинувся поряд з мертвою нареченою: моторошні подробиці ДТП

Колаж РБК-Україна

Молодий чоловік заснув в автомобілі незадовго до аварії

У Хмельницькій області сталася трагічне ДТП, після якого молодий хлопець отямився поряд з мертвою нареченою. Про це повідомили в сюжеті "Надзвичайних новин".

Трагедія сталася у Хмельницькій області. В той вечір 21-річний Сергій з своєю нареченою і її подругами відпочивали в одному з закладів міста Меджибожа. Під час відпочинку вони познайомилися з компанією, швидко подружилися і вирішили продовжити вечір в іншому місці.

Вони разом вийшли із закладу і сіли в машину. Господиня цього закладу надалі розповіла, що вся компанія була в стані алкогольного сп'яніння.

Сергій від випитого алкоголю в машині заснув, а коли прокинувся, то виявив, що машина знаходиться посеред поля, а поряд з ним лежить його кохана, вся в крові. Дівчина загинула під час ДТП.

Водій автомобіля та двоє його друзів втекли з місця події. Як повідомили поліцейські, в ДТП винен водій автомобіля Renault Laguna. Він на швидкості 150 км/год не побачив знак повороту і вилетів прямо в поле.

В результаті удару автомобіль перекинувся мінімум чотири рази. Сергій дивом залишився живий. Він, також як водій і його друзі, отримав незначні травми. А ось у 20-річної дівчини шансів вижити практично не було – автомобіль її буквально розчавив.

Медики кажуть, що фізичний стан Сергія цілком задовільний, а от психологічний стан викликає побоювання, так як він втратив дівчину, яка повинна була стати його дружиною.

Водієм автомобіля виявився 20-річний житель Черкаської області. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Скриншоти з відео (kriminal.ictv.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві вогонь дотла знищив автокофейню.

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Відео: РБК-Україна