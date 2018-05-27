Просто шок! У мережі з'явилося відео засміченого Києва після фіналу ЛЧ

Кияни обурені поведінкою гостей міста на Лізі Чемпіонів

В соціальній мережі Facebook після фіналу Ліги Чемпіонів 2018 з'явилося відео, на якому видно масштаби екологічної катастрофи. У коментарях до відеозапису користувачі мережі обурилися неналежною поведінкою гостей міста. Відео було опубліковано користувачем Андрієм Паславским.

Незважаючи на те, що до прийняття гостей готувалися за кілька місяців, урн на всіх не вистачило. На ролику видно, що зелена зона завалена пакетами і пляшками з-під алкогольних напоїв, а трава повністю витоптана.

"З одної роботи йшов повз іншу і таке застав, називається. Позавчора лежав там на спині. Винити насправді не потрібно нікого. Бував на багатьох міжнародних фестивалях і бачив схоже відношення, хоча і з значно більшою кількістю смітників. Але ми в Європі, і така дійсність споживацього західного світу. Дурість тут наша лише у відсутністі грамотної раціональної хоча б утилізації ", — прокоментував відео Паславський.

Відео: (facebook.com/paslavandr)

В коментарях користувачі мережі висловили своє обурення, звинувативши владу в безладах після проведення футбольного матча. На думку коментаторів, підготовка до чемпіонату була не достатньою.

"Идите вы с вашим футболом!", "Ну так нельзя ! Почему не поставили большие мусорные баки! Я бы заставил нашего "мэра " убрать это все, посадить клумбы заново. Убили парк!", " В стране война, гибнут наши ребята... А нам финал кубка дороже... Приехало стадо со всего мира, засрали весь Киев... Пир на костях ((((", "Достаточное количество мусорных контейнеров и патрульных полицейских с легкостью решили бы проблемы. Но власти экономят. Экономят свое время, свои (наши) деньги и не заморачиваются", "Пусть носят с собой в пакетах бутылки из-под пива. В этом суть цивилизованного человека. А обезьяне сколько баков не ставь, все равно мало будет", "Господи, столько мусора я в жизни не видела, просто боль", "Волонтеров можно было организовать, как делают в цивилизованных странах...", "Это нормально для жителей Великобритании. Самые ужасные фанаты, грязнули, алкаши и дебоширы. А ещё обвиняют русских и украинцев", — прокоментували інші користувачі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/paslavandr

Нагадаємо, що нещодавно в мережі з'явилися фотографії з місця відпочинку футбольних фанатів. Жителі Києва обурені тим, що залишають після себе іноземні туристи в парку Шевченка, який знаходиться майже в самому центрі столиці. Фотографії з горами сміття і пляшок опублікував радіоведучий Олександр Федченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відео: video.rbc.ua