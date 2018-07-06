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"Прямий умисел": адвокат розповіла, чому дівчина, яка вбила шістьох в аварії, на волі

STYLERLIFE        06.07.2018 - 22:19
Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)
Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)

Зараз ведеться слідство над Зайцевій, яка потрапила в аварію в минулому році

Адвокат загиблих в торішній аварії Олександра Євтєєва і Діани Берченко Лариса Матвєєва розповіла виданню Obozrevatel, чому Олену Зайцеву бачили гулячою без наручників.

Дівчина, яка перебуває зараз у СІЗО, була сфотографована біля лікарні без наручників. Поруч з нею перебували інші люди, крім охоронниці. Адвокат розповіла, як таке могло статися.

"У перерві судового засідання адвокат Зайцевої Козир дала пояснення, що Зайцева проходить обстеження у зв'язку з посиленими головними болями (ніби як наслідки аварії 2007 року). Козир зверталася в травні до суду з клопотанням про дозвіл на вивезення Зайцевої на обстеження. Що за жінки поруч на фото - не знаю. Що стосується наручників, то їх надягають на розсуд конвоїра", - сказала Лариса.

Також у виданні помітили, що для проведення аналізу не вистачило 5 мл крові Зайцевої. Адвокат рідних загиблих розповіла, що це помічав експерт-токсиколог Журавель у своєму висновку. "Враховуючи, що 19 жовтня 2017 року Зайцева повторно здавала кров спеціально для експертизи, а такі експертизи проводяться систематично, то виглядає це дуже підозріло: або груба некомпетентність, або прямий умисел", - повідомила Матвєєва.

Вона також додала, що за підсумками експертизи в її сечі, взятої для аналізу, було виявлено наркотичний засіб кодеїн та психотропну речовину фенобарбітал.

Нагадаємо, що аварія сталася 18 жовтня 2017 року в Харкові. Позашляховик Lexus на великій швидкості влетів у людей, які перебували на тротуарі. В результаті шестеро людей загинули. Водій автомобіля Олена Зайцева зараз знаходиться в СІЗО.

Раніше ми писали про те, що адвокат розповіла про умови, в яких сидить Савченко.

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Теги: внедорожник, авария, ДТП, Адвокат
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