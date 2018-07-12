Подорожувала автостопом: в Чорнобильській зоні зґвалтували 24-річну іноземку

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Поліція затримала одного із злочинців

У зоні Чорнобильської АЕС в лісі двоє чоловіків прив'язали до дерева 24-річну іноземну туристку, після чого неприроднім шляхом зґвалтували і пограбували. Один із підозрюваних затриманий. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Дівчина змогла вибратися з лісу і повідомила про злочин в поліцію. За її словами, двоє незнайомців погодилися підвезти її до кордону на своєму автомобілі. Але перед цим запропонували відвідати зону ЧАЕС.

"Щоб проникнути туди нелегально, годину водили її по лісу. Там ременем прив'язали до дерева і зґвалтували. Після цього забрали у неї мобільний телефон, фотоапарат і зникли", - повідомили у прес-службі поліції.

За дві доби оперативники розшукали одного із зловмисників - 24-річного киянина, який зізнався у скоєному.

Призначені експертизи. Поліцейські встановлюють місцезнаходження спільника затриманого.

Відкриті кримінальні провадження за статтями "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом" та "Грабіж". Зловмисникам "світить" до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці двоє педагогів жорстоко побили іноземця та його неповнолітнього сина.

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