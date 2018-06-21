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П'ятирічний хлопчик розбив статую Афродіти за $132 тисяч (відео)

STYLERLIFE        21.06.2018 - 09:51
Фото: birdinflight.com twitter
Фото: birdinflight.com twitter

Дитина вхопив статую за груди

США п'ятирічний хлопчик схопив за груди статую Афродіти за $132 тис. і розбив її. Про це повідомляє ABC News.

Хлопчик прийшов з матір'ю в приміщення Громадського центру в місті Оверленд-Парк, штат Канзас. Судячи з кадрів опублікованого відео, дитина піднявся на постамент скульптури і вирішив її помацати. Конструкція не вистояла і розбилася при падінні.

Через кілька днів після інциденту мати хлопчика Сара Гудман отримала листа зі страхової компанії. З неї зажадали $132 тис. компенсації.

Відео: Хлопчик розбив статую (youtube.com/ABC News)

"Дивитися за неповнолітньою дитиною – ваша пряма відповідальність. Ваша відмова від контролю можна вважати халатністю", – сказано в листі.

Сара Гудман відмовилася виплачувати компенсацію. Вона вважає це вимога обурливим, оскільки, якщо скульптура така цінна, то організаторам виставки варто краще дбати про її безпеку.

Скульптура Афродіти, яку розбив дитина, створив Білл Лайонс. Вона виконана з елементів скла і дзеркал. Скульптор зауважив, що статуя не підлягає заміні або відновленню, тому він не зможе її продати.

Нагадаємо, що українське місто прикрасили незвичайними живими скульптурами.

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Теги: скульптура, США, Статуя
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