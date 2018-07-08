"Намагався допомогти, але не зміг": стали відомі подробиці загибелі підлітків у Чернігівській області

Хлопчики сказали батькам, що йдуть грати у футбол

Хлопчики, загиблі в Ніжині, сказали батькам, що збираються пограти в футбол, а самі відправилися в недобудову, про це повідомляє ТСН.

Четверо підлітків у віці від 12 до 14 років, збрехавши батькам, вирушили пограти в недобудовану двоповерхівку, що знаходиться на околиці міста. Як відомо, троє з них загинули.

Будівництво будівлі почали ще в радянський час, але потім закинули. З часом її стан став аварійним. На даху були розміщені попереджувальні знаки, однак, судячи з кількості графіті на стінах споруди, підлітки часто там бували.

Хлопчик, який вижив, розповів, як один з друзів взяв арматуру і став бити по стінах – сипалися цеглини. У якийсь момент бетонна плита обвалилася і на смерть придавила трьох школярів. Четвертий дивом встиг відскочити. Він намагався допомогти друзям, але не зміг, а пізніше зателефонував в екстрену службу медичної допомоги та розповів про нещасний випадок. Звідти інформацію передали в службу ДСНС.

Відео (ru.tsn.ua)

"Ми дивуємося, як він зумів зателефонувати нам та викликати швидку допомогу. Він був на півкроку від смерті - встиг відскочити", - сказав керівник управління ДСНС Чернігівської області Роман Гордовий .

Територія навколо споруди густо заросла деревами та чагарниками, які бійцям служби порятунку довелося викорчовувати. Після цього розбирали завал. Операція з порятунку школяра зайняла дві години.

Зараз до аварійного спорудження не підпускають - вхід знаходиться під охороною, щоправда, лише на час слідства.

Правоохоронцями було відкрито одразу дві кримінальні провадження - із-за нещасного випадку, а також порушення правил експлуатації споруд.

Власниця земельної ділянки зараз не відповідає на дзвінки і де вона перебуває – невідомо.

Нагадаємо, що вчора, в зв'язку з загибеллю підлітків в Ніжині, объявили траур.

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