"Намагався піти від зіткнення, але не зміг": у Києві сталася ДТП з іноземкою (відео)

Кадр з відео (youtube.com/informator.ua)

Дівчина спровокувала зіткнення. Вона переходила дорогу в недозволеному місці

Увечері 3 серпня на проспекті Лобановського, у Києві, сталося ДТП, в якому постраждала дівчина-іноземка. За повідомленням "Інформатора", аварія сталася близько 22:00.

Як вдалося з'ясувати на місці події, дівчина-іноземка намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці. За словами водія, постраждала вискочила із-за пригальмувавших машин і у нього не було часу зреагувати. Все що він зміг зробити – це спробувати піти від зіткнення, однак, часу було дуже мало, і він все ж зачепив її.

Фото: ДТП зі студенткою-іноземкою (informator.ua/Максим Торпан)

За попередньою версією, постраждала і є винуватицею ДТП. У співробітників поліції до водія претензій немає.

На місце аварія прибули медики, які дівчину госпіталізували в лікарню. Про стан постраждалої поки нічого не відомо.

Відео: у столиці на Лобановського збили студентку-іноземку (youtube.com/informator.ua)

Нагадаємо, нещодавно в одну з київських лікарень, надійшла невідома дівчина без свідомості, з травмами після ДТП. Медики просять допомогти впізнати постраждалу. Також у Харкові патрульні проігнорували водія, що порушив ПДР. Крім того, в Києві український поет потрапив в аварію.

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