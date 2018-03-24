Катування та клінічна смерть: український політв'язень розповів про реалії російської в'язниці

Олексія Сізоновича засудили до 12 років колонії суворого режиму

Українського консула вперше допустили до 61-річному пенсіонеру з міста Сорокино Олексію Сізоновичу, якого російський суд засудив до 12 років ув'язнення нібито за підготовку терактів. Про це інформує "Радіо Свобода".

Політв'язня мучить головний біль, адже, коли він перебував у Ростові-на-Дону, його сильно били.

"Як розповів мені Олексій Іванович, в той час, коли він перебував у Ростові-на-Дону, його сильно били. Били так, що двічі він був в стані клінічної смерті. Він сказав, що до нього застосовувалися тортури, в тому числі і електричним струмом", - розповіла консул України в Новосибірську Діана Іванова.

"Консула не хотіли пускати, бо після побиття голова Сізоновича була вся чорна і вдвічі більше розміром, ніж зараз. Зараз чоловік виглядає нормально. А коли він ішов на суд в Ростові, на обличчя наклали надто багато гриму", - зазначила вона.

Влітку Північно-Кавказький військовий суд Російської Федерації засудив до 12 років колонії суворого режиму 61-річного українця Олексія Сізоновіча за звинуваченням в незаконному перетині кордону і підготовці теракту в місті Каменськ-Шахтинський (Ростовська область).

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