Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Катування та клінічна смерть: український політв'язень розповів про реалії російської в'язниці

STYLERLIFE        24.03.2018 - 10:56
Фото: Олексій Сізонович (facebook.com/maria.tomak)
Фото: Олексій Сізонович (facebook.com/maria.tomak)

Олексія Сізоновича засудили до 12 років колонії суворого режиму

Українського консула вперше допустили до 61-річному пенсіонеру з міста Сорокино Олексію Сізоновичу, якого російський суд засудив до 12 років ув'язнення нібито за підготовку терактів. Про це інформує "Радіо Свобода".

Політв'язня мучить головний біль, адже, коли він перебував у Ростові-на-Дону, його сильно били. 

"Як розповів мені Олексій Іванович, в той час, коли він перебував у Ростові-на-Дону, його сильно били. Били так, що двічі він був в стані клінічної смерті. Він сказав, що до нього застосовувалися тортури, в тому числі і електричним струмом", - розповіла консул України в Новосибірську Діана Іванова.

"Консула не хотіли пускати, бо після побиття голова Сізоновича була вся чорна і вдвічі більше розміром, ніж зараз. Зараз чоловік виглядає нормально. А коли він ішов на суд в Ростові, на обличчя наклали надто багато гриму", - зазначила вона.

Влітку Північно-Кавказький військовий суд Російської Федерації засудив до 12 років колонії суворого режиму 61-річного українця Олексія Сізоновіча за звинуваченням в незаконному перетині кордону і підготовці теракту в місті Каменськ-Шахтинський (Ростовська область).

Відзначимо, генерал СБУ розповів, як полон бойовиків калічить українців.

Бойовики порушили тишу: в штабі показали наслідки суботнього обстрілу Авдіївки "Хто з вас розстріляє товаришів?": звільнений танкіст розповів про полон у бойовиків
Теги: война в Украине, пленные
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top