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Рабінович: Україні зараз потрібні не гей-паради, а встановлення миру

STYLERЖиття    18.07.2019 - 11:31
Рабінович: Україні зараз потрібні не гей-паради, а встановлення миру
Вадим Рабінович на каналі "112 Україна"

Вадим Рабінович висловився про головні проблеми в Україні

Україні зараз потрібен мир, а не гей-паради. Таку заяву напередодні парламентських виборів 2019 в ефірі ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна" зробив співзасновник "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович.

"Вакарчук вже був у парламенті, посидів там, залишив мандат, а тепер прийшов з двома мега-ідеями: гей-паради терміново треба легалізувати, а йому - стати прем'єр-міністром. А ще третя ідея: 20% додавати до рахунку в кафе, якщо говориш російською. Який відсоток людей має бути, щоб проголосувати за ці гасла? Ну, на гей-парадах він, напевно, що набирає, тому що там споріднені душі зібралися!" - заявив парламентарій.

Він також зазначив, що Україна - православна країна, і люди в ній не готові миритися з гей-парадами у своїх містах.

"Я ніколи не ображаю людей з нетрадиційною орієнтацією. Але ходити по наших містах будуть ці гей-паради? Це нормально? Ну я не розумію. Це православна держава! І всі соромляться сказати, що ці голі зади на вулицях - це погано. Нам потрібен мир, а не гей-паради!" - впевнений політик.

Співголова "Опозиційної платформи - За життя" підкреслив, що зараз в країні першочергові проблеми - це високі тарифи і встановлення миру на Донбасі.

"Нам потрібні низькі тарифи, а не гей-паради і гей-шлюби. Нам потрібна нормальне мирне життя в своїй країні, без ненависті, без роздування конфлікту", - підсумував Рабінович.

Рабинович в ефірі каналу "112 Україна"

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