Рабінович: влада, як вурдалак, вночі намагається продати землю України

Вадим Рабінович (фото: zagittya.com.ua)

Вадим Рабінович висловився про ринок землі в Україні

Влада в черговий раз довела, що її обіцянки нічого не варті. Ще вчора керівництво парламенту запевнило опозицію в тому, що розгляд законопроекту про ринок землі буде проводитися відповідно до закону, а вже сьогодні виявилося, що три чверті правок до закону просто викинуті. Хто це зробив - загадка. Про цей кричущий факт розповів народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович на засіданні Аграрного комітету Верховної Ради України у четвер, 19 грудня.

"Вчора вдень на засіданні Аграрного комітету Верховної Ради керівництво парламенту і керівники фракцій, а також людина, що називає себе головою комітету, поклялися нам, що всі 4 тисячі правок до закону про ринок землі будуть розглянуті в обов'язковому порядку відповідно до законодавства. Тобто, вони пообіцяли не порушувати закон, не збиратися по ночах, як вовкулаки... Але щось пішло не так. Мабуть, вони отримали не знаю від кого команду, і поправки до закону про ринок землі знову зникли", - обурився парламентарій.

"Сьогодні ми з нашими народними депутатами побачили, що три чверті правок до закону просто викинуті. Хто це зробив, ми не знаємо - нехай керівництво парламенту розповість про це на слідстві, як і про те, з якої причини вони порушують дані клятвені обіцянки і ламають всі домовленості. У будь-якому випадку ми подаємо в ДБР заяву про підробку документів", - заявив Вадим Рабінович.

Крім того, співголова "Опозиційної платформи - За життя" звернувся до всіх присутніх на засіданні Аграрного комітету.

"Я розумію, що багато хто з вас потрапили до парламенту за квотою "Слуги народу", а ви - "слуги" українського народу. А продаж землі - це не те, для чого ви йшли в парламент", - нагадав він.

Вадима Рабіновича і його колег вкрай обурює те, що влада робить сьогодні.

"Дії представників так званої влади не мають ніякого відношення ні до закону, ні до "доцільністі", ні до інтересів народу! Ви обіцяли нам не порушувати закон, і тут же збрехали в кожному пункті. Я не знаю, 30 чи 70 срібняків вам пообіцяли, але ви у всьому обдурили керівників усіх фракцій парламенту! Особисто ви сказали, що закон з порушеннями прийматися не буде! Тому я вимагаю, щоб ви діяли виключно у правовому полі України, всупереч волі своїх "господарів". Інакше перший, хто сяде, будете ви! Запам'ятайте це!" - звернувся Вадим Рабінович до глави Аграрного комітету.

Після оголошення перерви в роботі комітету, народні депутати "Опозиційної платформи - За життя" зробили заяву.

"В Україні відбувається драма: представники нинішньої влади, як ті вовкулаки, намагаються продати землю України. Вночі, всупереч законам і обіцянкам, яким вони нам давали, намагалися продати нашу землю, не звертаючи уваги на величезну кількість поправок", - заявив Вадим Рабінович.

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" назвав героєм кожного, хто на засіданні Аграрного комітету не давав продавити закон про ринок землі в тому вигляді, який пропонує влада.

"Я хочу, щоб всі бачили: їх - владу - не цікавлять гроші, перспективи, майбутнє країни. Їм потрібен тільки продаж землі! Але історія розставить все по місцях, а українці вже сьогодні повинні знати імена тих, хто продає останнє - українську землю!" - резюмував Вадим Рабінович.

Вадим Рабінович висловився про ринок землі в Україні