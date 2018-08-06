"Працював" прямо на вулиці: у Дніпрі затримали збоченця, на якого скаржилися більше 50 осіб

Фото: затриманий порушник (www.5692.com.ua)

До міськради звернулися понад 50 осіб

У Дніпрі затримали чоловіка, який систематично порушував громадський порядок і займався онанізмом безпосередньо на вулицях міста. З подібними скаргами за останній час в міську раду Дніпра звернулися понад 50 осіб. Про це повідомляє сайт міста Кам'янського.

У скаргах також вказувалося, що у чоловіка була агресивна поведінка і що він гавкав на людей, що проходили повз.

Співробітники поліції вже знайшли порушника громадського порядку і затримали його. Старший лейтенант і командир роти патрульної поліції Сергій Людвік розповів, що коли поліцейські знайшли чоловіка, він зробив незвичайну заяву. Порушник сказав, що збирається йти пити напій Fanta і грати в Play Station, тому що йому 14 років.

Родичі чоловіка розповіли правоохоронцям, що той страждає психічним розладом. Співробітники поліції викликали бригаду швидкої допомоги, на місце прибули працівники обласної психіатричної лікарні. Зараз чоловік перебуває у психлікарні. Його здоров'ю нічого не загрожує.

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