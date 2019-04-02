Радіоактивний вантаж: подробиці НС у Борисполі

НС в Борисполі (Колаж РБК-Україна)

Радіоактивний предмет виявили у багажі іноземця

В аеропорту Бориспіль затримали чоловіка, який перевозив у багажі радіоактивний корабельний годинник. Про це повідомили у вівторок, 2 квітня, у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Інцидент стався під час оформлення пасажирів на авіарейс "Київ-Відень". При проходженні оформлення на багаж одного з пасажирів раптом спрацювала система радіаційного контролю "Янтар". Сигнал надійшов від багажу іноземного громадянина.

Чоловіка вивели з черги і організували огляд його речей. У багажі 43-річного громадянина Австрії знайшли годинник, який раніше був встановлений на кораблі. Система радіаційного контролю показала, що рівень гамма-випромінювань від цього годинника перевищено більш, ніж в 10 разів.

Радіоактивні годинник (ДПСУ)

З'ясувалося, що громадянин Австрії навіть не підозрював, що цей годинник радіоактивний. Він придбав їх на одному з київських ринків і збирався використовувати вдома для побутових потреб.

На даний момент годинник був вилучений, і співробітники прикордонної служби направили їх у відповідне відомство для ретельної перевірки.

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