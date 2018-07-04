"Радів життю": рідні загиблого бійця ООС не вірять в його самогубство

Мати бійця стверджкє, що її сина вбили і тепер намагаються приховати злочин

Рідні загиблого в зоні ООС бійця Олександра Присяжного, який, за попередньою версію, вчинив самогубство, не вірять, що хлопець міг покінчити з собою. Про це передає berdichev.biz з посиланнням на слова матері померлого Наталії Плюхіної.

У неділю, 1 липня, в зоні ООС, де виконує бойове завдання 26 артилерійська бригада, на бойовому посту знайдено тіло солдата, який зазнав смертельного вогнепального поранення. Це військовослужбовець з міста Бердичева – 27-річний Олександр Присяжний. За версією слідства, загиблий скоїв самогубство.

Фото: Олександр Присяжний (berdichev.biz)

Однак його рідні стверджують, що хлопця вбили і тепер намагаються приховати правду.

Мати померлого не вірить, що син міг скоїти суїцид.

За її словами, Олександр був сильною людиною, не боявся труднощів та не мав причин для того, щоб накласти на себе руки.

Жінка відзначила, що зараз її намагаються переконати, що син напередодні посварився з дружиною, саме тому й застрелився. Однак він не залишив ніякої передсмертної записки, нічого такого, щоб вказувало на те, що він добровільно позбавив себе життя.

"У загибелі мого сина дуже багато нез’ясованих обставин. Нам сказали, що він отримав кульове поранення на посту. При ньому був лише автомат АК-74. Це зброя з довгою базовою вогневою точкою. Він був "короткорукий" і ніяк рукою не міг дістати пусковий гачок, щоб себе застрелити. Те, що вони намагаються довести, що він посварився з дружиною і в нього були якісь суіцидальні наміри – неправда. Він хотів цього розлучення і прагнув його. Це була його ініціатива. Я не хочу, щоб з мого сина зробили самогубцю", – каже Наталія.

Останній раз мати говорила з сином 30 червня, і у нього був нормальний, бадьорий голос.

Вона стверджує, що Олександр не був пригнічений чи засмучений, а навпаки – радів життю і будував плани на майбутнє.

"У мене немає надії на справедливість. Адже тут навіть ніяка незалежна експертиза не допоможе: ніхто не дасть його автомат, не дадуть кулі, не дадуть бронежилета, який вже, мабуть, давно поміняли та викинули. Я просто хочу, щоб ім’я моєї дитини залишилося чистим. А я навіть поховати його по-християнськи не можу, бо написали, що він – самогубця. За що йому таке? " – плаче засмучена мати.

У виданні додали, що керівництво та прес-служба 26-ї артилерійської бригади відмовляються коментувати ситуацію.

Раніше повідомлялося, що в червні 2018 року у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі наша країна втратила 22 бійців.

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