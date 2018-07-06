"Рано чи пізно спробуєш": у Запоріжжі вирахували небезпечного педофіла

Активісти провели "виховну бесіду" з 32-річним педофілом

Активісти громадської організації "Спадщина. Запоріжжя" вирахували і затримали місцевого педофіла. Про це розповів лідер руху Артем Артем'єв.

На сторінці організації в соціальній мережі він зазначив, що 4 липня активістами була проведена зустріч з Арсеном Булдихановим 1986 року народження, який призначив зустріч 13-річній дівчинці, розбещував її морально, схиляв до злягання при зустрічі.

Арсен Булдиханов (фото: vk.com/artem_lane)

"Однак нам пояснив, що просто прийшов відмовити, втім, як зазвичай. Раніше судимий, відбував покарання у місцях позбавлення волі. Відбував, з його слів, мужиком, але коли приїхала поліція - побажав заявитися", - написав Артем'єв.

Скріншот поста (vk.com/artem_lane)

Також активіст опублікував скріншоти листування небезпечного педофіла з дівчинкою.

Листування з потенційною жертвою педофіла (vk.com/artem_lane)

Листування з потенційною жертвою педофіла (vk.com/artem_lane)

Листування з потенційною жертвою педофіла (vk.com/artem_lane)

Листування з потенційною жертвою педофіла (vk.com/artem_lane)

Листування з потенційною жертвою педофіла (vk.com/artem_lane)

Листування з потенційною жертвою педофіла (vk.com/artem_lane)

Листування з потенційною жертвою педофіла (vk.com/artem_lane)

Листування з потенційною жертвою педофіла (vk.com/artem_lane)

Листування з потенційною жертвою педофіла (vk.com/artem_lane)

Зазначимо, що Арсен Булдиханов одружений, у нього є діти.

Раніше Styler писав про те, що на дитячому майданчику в Миколаєві до дівчаток чіплявся ексгібіціоніст.

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