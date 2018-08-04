"Роз'їдає легені": у квартирах киян виявили небезпечний грибок (відео)

Фото: Домашній пил (cardiology-club.com)

Проблема не дає жити киянам у кількох будинках

В декількох багатоповерхових будинках Києва були виявлені токсичні грибки, які не дають жити мешканцям трьох багатоповерхових будинків. Про це повідомляє "ТСН".

"Ця чорна цвіль, Аспергіл, роз'їдає легені, бронхи. Це все вбиває імунну систему. Навесні виділяються спори – ми починаємо кашляти", - сказав один з жителів будинку.

Більш того, за їх словами, через грибки у будинку підвищена смертність. Доказом цього може бути те, що кілька днів тому померла півторарічна дитина.

"По повітрю показники перевищували норму в 13 разів. Це в середньому, а на поверхнях вміст десь на 7-8 разів", - пояснив керівник лабораторії Андрій Шиенко.

У той же час мешканка Тетяна уточнила, що її доньці зробили дві операції, і в кістках дитини виявили патогенні гриби.

Нагадаємо, 1 серпня у Черкасах чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки. Про це повідомив прес-секретар Патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області школяр покінчив з собою через сварки з матір'ю.

Також повідомлялося, що в Києві 17-річний хлопець покінчив життя самогубством через нерозділене кохання. Він вистрибнув з вікна 14 поверху багатоповерхівки.

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