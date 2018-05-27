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"Божевільна гра": в мережі відреагували на блискучу перемогу "Реала" в ЛЧ

STYLERLIFE        27.05.2018 - 09:18
Фото: instagram.com/sme_sport
Фото: instagram.com/sme_sport

У мережі бурхливо відреагували на перемогу "Реала"

Вирішальний матч "Реал" — "Ліверпуль", який повинен був визначити переможця в фіналі Ліги Чемпіонів 2018, відбувся 26 травня у Києві. За результатами гри перемогу здобув клуб "Реал" з рахунком 3:1. Вболівальники у соціальних мережах відреагували на блискучу перемогу іспанського футбольного клубу.

"Початок Фіналу!!!!!!!! Я за Криштика", — підписав фотографію Володимир Зеленський.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/zelenskiy95

"Крута гра. Море задоволення. Шалено радий, що фінал Ліги Чемпіонів провели в Києві, на моєму рідному Олімпійському стадіоні", – написав Дмитро Комаров в соціальній мережі Instagram.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/komarovmir

Фото: (instagram.com/komarovmir)

"Хлопців, давайте привітаємо Реал з божевільною грою! У Зідана на всі важливі матчі команда виходить, виглядаючи дуже свіжої!" – написав інший користувач.

Cкриншот поста облікового запису twitter.com/RozanovYury

Ось так з гумором привітав "Реал" з перемогою ведучий Артем Гагарін. Він в фотошопі додав до команди Мадрида голкіпера "Ліверпуля".

Пропонуємо подивитися фото, як раділи вболівальники після перемоги улюбленої команди.

Скріншоти з Instagram і Twitter

До речі, в Києві 26 травня представники спецназу затримали 18 осіб, які провокували конфлікти біля входу на стадіон "Олімпійський". За словами голови київської поліції, інцидентів з іноземними вболівальниками "поки вдається уникати".

Відео: video.rbc.ua

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Теги: реакция соцсетей, финал, Лига Чемпионов, Реа́л Мадри́д
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