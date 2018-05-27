"Божевільна гра": в мережі відреагували на блискучу перемогу "Реала" в ЛЧ

У мережі бурхливо відреагували на перемогу "Реала"
Вирішальний матч "Реал" — "Ліверпуль", який повинен був визначити переможця в фіналі Ліги Чемпіонів 2018, відбувся 26 травня у Києві. За результатами гри перемогу здобув клуб "Реал" з рахунком 3:1. Вболівальники у соціальних мережах відреагували на блискучу перемогу іспанського футбольного клубу.
"Початок Фіналу!!!!!!!! Я за Криштика", — підписав фотографію Володимир Зеленський.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/zelenskiy95
"Крута гра. Море задоволення. Шалено радий, що фінал Ліги Чемпіонів провели в Києві, на моєму рідному Олімпійському стадіоні", – написав Дмитро Комаров в соціальній мережі Instagram.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/komarovmir
Фото: (instagram.com/komarovmir)
"Хлопців, давайте привітаємо Реал з божевільною грою! У Зідана на всі важливі матчі команда виходить, виглядаючи дуже свіжої!" – написав інший користувач.
Cкриншот поста облікового запису twitter.com/RozanovYury
Ось так з гумором привітав "Реал" з перемогою ведучий Артем Гагарін. Він в фотошопі додав до команди Мадрида голкіпера "Ліверпуля".
Пропонуємо подивитися фото, як раділи вболівальники після перемоги улюбленої команди.
Скріншоти з Instagram і Twitter
До речі, в Києві 26 травня представники спецназу затримали 18 осіб, які провокували конфлікти біля входу на стадіон "Олімпійський". За словами голови київської поліції, інцидентів з іноземними вболівальниками "поки вдається уникати".
Відео: video.rbc.ua