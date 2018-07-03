"Дитина кричала про допомогу, благала, ридала": відома телеведуча розповіла про шокуючу подію в клініці

Українська ведуча поділилася страшним епізодом у київській клініці

Відома українська телеведуча Даша Малахова написала пост на своїй сторінці в Facebook, де розповіла страшну правду про один випадок в київській лікарні.

Під час візиту до медсестри Даша виявилася свідком неприємного інциденту в одній з клінік. В кабінет зайшла сім'я: батьки з дочкою років чотирьох. Їй повинні були зробити щеплення, але, завдяки наплювацького ставлення до самої дитини, дівчинці завдали психологічну травму.

"Батьків і дитину запросили в кабінет і почали готувати щеплення, на очах у дитини, розводити розчини, вибирати шприци, медсестри з выдстороненими обличчями, схожі на лунатикыв автоматично і мовчки займалися "уколами". Ніхто не відволікав дитину, не був привабливим, захоплюючим, а тільки радянським і тупим з абсолютно наплювацьким ставленням до почуттів дитини. Правда дивно? Почуття дитини...", - написала у своїй публікації телеведуча.

Також зірка зазначила, що незважаючи на те, що мама і тато були дорого одягнені і прийшли в приватну клініку, їх не вберегло від відношення, як в поліклініці країни третього світу.

"Дитина кричала про допомогу, просила зупинитися, благала, виривалася, плакала, ридала. Дівчинка просила так, як ніби її готувалися вбити і це її останні хвилини життя", - повідомила Даша.

Ведуча також вважає, що подібний випадок стався із-за того, що в нашій країні немає правильної культури по спілкуванню з дітьми.

"Ми не вміємо поводитися і спілкуватися з дітьми. У нас немає здорового майбутнього", - написала Дарія.

Фото: facebook.com/dasha.malakhova

Вона також заявила, що в 21 столітті співробітники, що працюють з дітьми, не вміють поводитися з ними, не розуміють їх потреб та особливостей, не готові вийти з образу дорослого, перестати калічити дітей, оскільки зайняті своєю значимістю.

Телеведуча додала, що одного разу вона зіткнулася з подібним випадком, але з-за того, що її дитина стала боятися здавати кров з вени, вона просто пішла і не дала лікарям це зробити. "...якщо вони починають благати, як перед смертю, потрібно зупинитися і подумати. Це велика відповідальність", - написала ведуча.

Багато користувачів мережі обурені тим, що сталося і повністю погоджуються зі словами ведучої.

"Дуже зачепило, хоч дочка у мене вже доросла, але часто бачу таке насильство і на вулиці, і, що найстрашніше, самі батьки так поводяться зі своїми дітьми. Сумно", - написала Ганна Григор'єва.

"Ви Прекрасно всі написали! Я теж багато разів була свідком подібних історій", - прокоментувала Оксана Поліщук.

"Нескінченне залякування і погрози, бо впадло (вибачте) витратити на 2-3 хвилини більше свого часу, щоб пояснити. Або вузькість розуму не дозволять", - підтримала ще один користувач Наталія Андрійко.

Скріншоти коментарів (facebook.com/dasha.malakhova)

Але є й ті, хто не погоджується з думкою телеведучої. Користувачі зазначили, що вина здебільшого може лежати на батьках і часто лікар може і не бути винним.

"Ну так, історія, звичайно, неприємна. але часто буває навпаки, коли лікарі дбайливо і акуратно поводяться з дитиною і намагаються зробити все в найкращому вигляді, все заради його блага, і намагаються взагалі не травмувати дитину, але дитина все одно закочує невиправдану істерику (різні діти бувають), як тут же поганий лікар, лікар нелюд, стратити не можна помилувати, що називається", - прокоментувала Вікторія Щенникова

Скріншоти коментарів (facebook.com/dasha.malakhova)

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