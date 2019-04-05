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Не ризикуйте: Комаровський розповів про небезпечні дитячі розваги

STYLERЖиття    05.04.2019 - 07:29
Не ризикуйте: Комаровський розповів про небезпечні дитячі розваги
Євген Комаровський розповів про небезпеку дитячих майданчиків (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровсткий дав поради, як зменшити ризик дитячого травмування

Доктор Євген Комаровський розповів, як вберегти дитину від небажаного травмування під час ігор на дитячих майданчиках. Зокрема педіатр на своїй Instagram-сторінці дав поради щодо катання маленьких дітей з гірки.

Педіатр порадив не ризикувати і не пускати дитину кататися з гірки, якщо ви не впевнені, що цей атракціон безпечний.

Якою ж на думку докотра Комаровського має бути правильна гірка?

  • Варто пам'ятати про те, що падіння – це найбільш небезпечні травми на дитячому майданчику. Саме тому гірка має відповідати віку малюка.
  • Перед тим, як пускати дитину кататися з гірки, треба перевірити цілісність її скату, температуру її покриття. Це допоможе запобігти порізам, скалкам та опікам.
  •   До того ж варто перевірити драбину, яка веде до скату гірки. Особливо це важливо робити після зими. Часто дерев’яні і пластикові конструкції не переживають сніг і морози.
  • Бажано страхувати перші кілька спусків з гірки, доки ви не впевнитесь, що дитина правильно катається. А маленьких дітей треба страхувати постійно.
  • Дорослі і підлітки ніколи не мають спускатися з маленькою дитиною на колінах або між ніг. Це може призвести до серйозного травмування.
  • Завжди стежте за катанням вашої дитини. Важливо управляти інтервалами, в які діти змінюють один одного. Дитина, яка вже з’їхала має встигнути встати і відійти.
  • Якщо ви маєте хоча б найменший сумнів в безпеці гірки, не ризикуйте. Оберіть інше гральне обладнання або інший дитячий майданчик.

Не ризикуйте: Комаровський розповів про небезпечні дитячі розваги

Євген Комаровський розповів про дитячі майданчики (фото: pixabay.com)

Раніше доктор Комаровський дав поради, як мінімізувати можливість інфікування дитини вірусною інфекцією, якщо в домі є дорослий з ГРВІ.

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