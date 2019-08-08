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Фатальне побачення: дівчина прийшла на зустріч з коханим і померла

STYLERЖиття    08.08.2019 - 13:23
Фатальне побачення: дівчина прийшла на зустріч з коханим і померла
Дівчина раптово померла на побаченні (Колаж РБК-Україна)

Дівчина прийшла на побачення в квартиру до свого хлопця і раптово померла

У Кривому Розі 17-річна дівчина прийшла на побачення до свого хлопця і через кілька годин померла. Подробиці події повідомили в "Дніпровській панорамі".

Трагедія сталася в середу, 7 серпня. На гарячу лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир на Даманському раптово померла молода дівчина, яка прийшла на побачення до свого хлопця.

На місце події прибули співробітники правоохоронних органів і бригада швидкої медичної допомоги. Як повідомили в поліції, після попереднього огляду на тілі загиблої не було виявлено слідів насильницької смерті.

Молодий чоловік розповів, що зустрівся зі своєю коханою близько полудня. Вона приїхала до нього додому, а через кілька годин їй раптово стало погано й зупинилося серце. Ймовірно, що причиною смерті стала раптова зупинка серця.

На даний момент проводиться розслідування і тіло дівчини було направлено в СМЕ для проведення експертизи та встановлення точної причини смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у курортній Кирилівці відпочиваючі не помітили, як потонув чоловік і не звернули увагу на те, що він мертвий.

А також розповідали про те, що вбивця Оксани Макар на суді звинуватив матір дівчини в її смерті.

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