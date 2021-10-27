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У Росії народився двоголовий мутант з тілом свині: моторошне фото

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Росія , Середа 27 жовтня 2021 17:05
У Росії народився двоголовий мутант з тілом свині: моторошне фото Колаж РБК-Україна: у Росії народився двоголовий мутант з тілом свині
Автор: Світлана Мащенко

У Росії на території Республіки Хакасія народився мутант з двома головами, що нагадують телячі і тілом, яке схоже на свиняче. Фото розійшлося по соціальних мережах, і може здатися, що все це результат умілих рук графдизайнера, що володіє навичками роботи з Photoshop. Але ні - офіційні джерела кажуть, що такий випадок дійсно мав місце.

Правдивість фото підтвердили у Міністерстві сільського господарства і продовольства Республіки Хакасія.

Такий випадок стався за даними Департаменту ветеринарії Мінсільгосппроду Хакасії, в селі Маткечик Бейського району в одному з приватних дворів.

Господиня каже, що теля з двома головами було первістком у молодої корови. І народилося воно уже мертвим. Місцеві ЗМІ також пишуть, що сама корова теж померла через кілька днів після пологів.

У Росії народився двоголовий мутант з тілом свині: моторошне фото

Фото: у Росії народилося теля-мутант (zapad24.ru)

У відомстві роз'яснили, що причиною появи такої тварини на світ є - мутації - зміни геному.

Факторами таких мутацій можуть бути об'єкти зовнішнього і внутрішнього середовища. У тому числі і створені штучно, тобто в експериментальних умовах.

"Також мутації можуть виникати при близькоспорідненому схрещуванні", - додали в Міністерстві.

Для довідки:

Республіка Хакасія розташована в Південному Сибіру в лівобережній частині басейну Єнісею неподалік від кордону з Монголією.

Раніше експерти дали точну відповідь на одне з переконань, що гени першого статевого партнера передаються дитині, народженій жінкою від іншого чоловіка.

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