Росіяни вбили сина і поранили доньку української шахістки: люди збирають кошти на допомогу сім'ї

У Міжнародний День шахів під час ранкових обстрілів Салтівського району Харкова загинуло 3 людей. Серед загиблих 13-річний хлопчик, син шахістки Вікторії Кубати.

Його сестра, учениця 9 класу, отримала тяжкі поранення та зараз лікарі борються за її життя.

"Батько дві години читав молитви, весь цей час тримаючи сина за руку. А в цей час шахісти РФ та білорусі спокійно грають у шахи, адже ж це не їх війна?" - написала Жукова.

Дмитро був світлою дитиною, гарно вчився, відвідував харківську школу спортивного танцю.

Під час обстрілу Харкова загинув 13-річний син відомої української шахістки Вікторії Кубати (facebook.com/natalia.zhukova)

Додамо, що Вікторія Кубата майстер спорту України, міжнародний майстер спорту та працює тренером в Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі №4.

Реквізити для допомоги:

5167 8032 2011 8900 - Кубата Вікторія Валеріївна.

У Харкові загинув син шахістки Вікторії Кубати (peshka.edu.kh)