Росіянин побив українця в Туреччині: з'явилася інформація про стан потерпілого

Фото: 112 Украина

Страхова компанія не буде оплачувати лікування чоловіка

У Туреччині у місті Аланья росіянин побив 57-річного українця Андрія Сову. Стало відомо, що стан потерпілого залишається критичним.

У Міністерстві закордонних справ України намагалися домовитися зі страховою компанією про лікування і транспортування жителя Запоріжжя додому, однак не вдалося. Про це повідомив начальник управління консульської діяльності МЗС України Василь Кирилич у коментарі "Обозревателю".

"Посольство України в Туреччині постійно підтримує контакт з дружиною потерпілого, туроператором, страховою компанією та керівництвом лікарні. Ми звернулися до компетентних органів Туреччини з проханням надати документи по справі. Провели переговори зі страховою компанією потерпілого з приводу пошуку альтернативних шляхів вирішення проблеми покриття витрат на лікування та можливого транспортування. Але не знайшли підтримки", - сказав Кирилич.

Фото: obozrevatel.com

За його словами, щоб врегулювати ситуацію щодо захисту прав громадянина України, представники МЗС звернулися до роботодавця українця – "Запорізької колійної машинної станції Придніпровської філії "Укрзалізниці" і страхової компанії підприємства.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині росіянин до напівсмерті побив українця.

В турагенції розповіли, що громадянин РФ зайшов на територію готелю, де відпочивали українські туристи, із сусіднього готелю.

Коли побитого українця госпіталізували у лікарню, в його крові виявили алкоголь, що не дає йому права на страхові компенсації.

57-річний Андрій Сова вже п'ять днів знаходиться в комі.

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