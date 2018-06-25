Російський хокеїст розбився насмерть на водному мотоциклі

Спортсмен загинув в аварії на воді

У Росії загинув хокеїст Сергій Огородніков. 32-річний спортсмен розбився на водному мотоциклі.

"На 33-му році життя в аварії на водному мотоциклі загинув Сергій Огородніков. Колектив хокейного клубу "Лада" висловлює співчуття і слова підтримки рідним і близьким Огороднікова", - йдеться в повідомленні прес-служби ХК "Лада".

Фото: Сергій Огородніков (vk.com thk_tver)

У 2004 році Сергій Огородніков став чемпіоном світу з хокею у складі юніорської збірної РФ. Він також виступав за тольяттінській клуб "Лада" в сезонах 2012/2013 та 2013/2014.

Хокеїст також грав в московському "Динамо", новокузнецькому "Металургу", московському ЦСКА і "Автомобіліст" з Єкатеринбурга. Минулий сезон форвард провів в чемпіонаті Польщі.

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