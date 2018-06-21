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Російський телеведучий загадково загинув в Колумбії

STYLERLIFE        21.06.2018 - 08:43
Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos
Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos

Шоумен-прихильник Путіна був знайдений мертвим в готелі

Популярний молодий російський шоумен і телеведучий Андрій Бородін був знайдений мертвим в одному з готелів Колумбії. Про його смерть повідомив стиліст Сергій Звєрєв, передає "Стархит".

"Так, це так, Андрій загинув. Помер від удару по голові в готелі Колумбії, особливо нічого невідомо. Сергій раніше спілкувався з ним, він допомагав іноді у концертах. Точно не знаю, що він там робив, ніби відпочивав. Знайомі сказали, що тіло ще там. Мама Андрія виїхала за ним", — розповіла прес-секретар Звєрєва – Світлана.

Фото: instagram/top_borodin

Знайомий загиблого шоумена повідомив, що останнім часом Бородін перебував у важкій депресії, якій сприяли проблеми в бізнесі.

"В один прекрасний момент щось пішло не так. Почали кидати його партнери. Він взяв і полетів до Колумбії", — повідомило джерело.

За словами цієї людини, в листуванні друзі намагалися змусити його повернутися в Росію. Пізніше ведучий перестав виходити на зв'язок.

"Він спеціально себе вбив", — стверджує друг загиблого.

Посольство Росії в Колумбії підтвердило смерть Бородіна. Зазначається, що тіло було виявлено ще в кінці травня в замкненому номері в готелі Медельїна.

"Однак родичам нібито повідомили лише зараз", - розповіли у виданні.

"За даними поліції, ніякого криміналу там немає, це була ненасильницька смерть", — заявив прес-секретар російського посольства Євген Наумов.

За словами друзів, ведучому ще не було 25 років.

Бородін був палким прихильником політики президента РФ Володимира Путіна і вступив в Putin Team.

Раніше повідомлялося, що у київському дворі не помічали загиблого чоловіка.

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Теги: смерть, умер
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