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У Рівненській області батько побив немовля: чоловік звинувачує у всьому дружину

STYLERLIFE        09.07.2018 - 19:27
Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos
Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos

Грузин, якого звинувачують у побитті дитини, не пам'ятає, що проломив малюкові голову

У Рівненській області батька підозрюють у побитті 1,5-місячного немовляти. Про це повідомляє ТСН.

У поліції розповіли, що чоловік був п'яним і бив свою дружину і дитину. У малюка діагностували перелом склепіння черепа і тім'яної кістки. Зараз він знаходиться в лікарні.

Батька затримали правоохоронці і оголосили йому про підозру. Але своєї провини чоловік грузинської національності не визнає. Каже, дружину вдарив під час сварки, але дитину не чіпав. Батько стверджує, дочка любить і ніколи б її не зачепив.

"Уявіть, якщо здоровий чоловік вдарить півторамісячну дитини кулаком по голові, що з нею може бути. Дитина помре на руках, тому я не бив свою дитину. Вона могла отримати травму, коли дружина побігла в будинок наш, там двері, купа косяків, вона могла на нервах бігти і зачепити, вона могла втратити, я не знаю, я цього не бачив", - сказав підозрюваний Олександр Тевдорашвілі.

Відео: Батька підозрюють у побитті дитини (tsn.ua)

Адвокати наполягають на домашній арешт, а прокурори просять суд залишити батька-іноземця під вартою, оскільки є ризик того, що він поїде на батьківщину.

"Є достатні докази, які стверджують про те, що саме він завдав тілесні ушкодження, особа перебувала в стані алкологольного сп'яніння під час сварки з дружиною, нанесла тілесні ушкодження своїй дитині, в результаті чого стався перелом. Згідно з попередніми результатами МРТ перелом склепіння черепа довжиною близько 5-7 сантиметрів", - говорить прокурор Рівненської місцевої прокуратури Ігор Бородавка.

Раніше повідомлялось, що трирічна дитина потонула через пустощі п'яних батьків.

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Теги: отец, дитина
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