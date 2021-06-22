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У Рівному водій маршрутки, якого побив син пасажирки, помер не приходячи до тями

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Рівне, Вівторок 22 червня 2021 21:20
У Рівному водій маршрутки, якого побив син пасажирки, помер не приходячи до тями Фото: помер водій маршрутки в Рівному, якого побив син пасажирки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У лікарні помер 56-річний водій рівненської маршрутки, якого 7 червня вдарив син пасажирки.

Про це повідомляє Нацполіція.

Як повідомили правоохоронці водій маршрутки помер 21 червня у лікарні. Він так і не прийшов до свідомості.

Що загрожує підозрюваному?

Одразу після інциденту поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тяжкого ушкодження з необережності. Максимальна санкція статті, яка загрожувала підозрюваному – обмеження волі терміном до 2 років.

Тепер, враховуючи смерть потерпілого, слідчі розпочали провадження за статтею про вбивство із необережності. Чоловікові, що побив водія, загрожує ув'язнення від 3 до 5 років.

Як "Суспільному" розповів підозрюваний Ігор Лук'янчук, він не хотів завдавати водієві ушкоджень, а лише вимагав пояснень щодо недотримання маршруту. Однак, коли той відреагував агресивно – штовхнув опонента, а той впав та вдарився головою.

За що вдарив водія маршрутки: чоловік пояснив причину

Чоловік, який побив водія рівненської маршрутки, розповів свою версію Він пояснив, що водій нібито не дотримався маршруту і не взяв його матір на зупинці. А коли син попросив пояснень, той, за словами чоловіка, відреагував лайкою. Сам водій без свідомості в лікарні, Суспільне детально розповідає про цей інцидент тут: https://bit.ly/3g4yf7N

Posted by UA: Рівне on Wednesday, June 9, 2021

Раніше ми повідомляли, що у Києві водії маршруток влаштували бійку на зупинці.

Також у Львові маршрутка з пасажирами влетіла в дерево.

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Рівне маршрутка
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