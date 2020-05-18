Керівництво ФДМ звинуватили в лобіюванні інтересів російських компаній та олігархів

Фото: Дмитро Сенниченко (з відкритих джерел)

Лямець не виключає відставку голови фонду Сенниченко незабаром

З вересня 2019 року Фонд держмайна України (ФДМ) продає тільки малі об'єкти, попри те, що керує сотнями великих державних підприємств, що говорить про вкрай низьку ефективність роботи керівництва ФДМ. На це звертає увагу журналіст Сергій Лямець.

"Як і в часи Гройсмана, керівниками цих підприємств без конкурсу ставлять дивних людей. Якість управління - вкрай низьке. Інтереси держави - не дотримуються", - пише журналіст.

Як приклад, Лямець наводить ситуацію на Одеському припортовому заводі, яке все більше заганяють у борги. Однак, найбільш кричущим прикладом слабкого менеджменту голови ФДМ Дмитро Сенниченко, Лямець вважає ситуацію на Об'єднаній гірничо-хімічної компанії, де, на його думку, ФДМ лобіює інтереси російських компаній.

"Дуже схоже, що росіяни повернули собі ОГХК через свого старого партнера - компанію Glencore", - пише він.

Водночас, Сенниченко заперечує зв'язок між призначенням в ОГХК вихідця з Glencore Пітера Девіса і планами продати ОГХК на користь Glencore.

Проте, за даними Лямца, в уряді не виключають можливу відставку Сенниченко з-за цієї та інших інцидентів, пов'язаних з діяльністю фонду.

"Навпаки, він говорить, що на компанію претендують 16-18 покупців, в тому числі міжнародні. Раніше було 12-14. Остапа несе, масштаби зростають", - пише журналіст.

Нагадаємо, Дмитро Сенниченко став головою ФДМ 19 вересня 2019. До цього він працював в Укрпошті. Відповідно до закону України "Про Фонд державного майна України", голова Фонду держмайна призначається на посаду і звільняється з посади президентом України за згодою Верховної Ради України.

Автор: Андрій Ярошенко