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"З битою і газовим балончиком": у Києві два хлопця напали на киянина

STYLERLIFE        20.03.2018 - 17:20
Фото: Газовий балончик (twitter.com-bel.sat)
Фото: Газовий балончик (twitter.com-bel.sat)

Зловмисники намагалися відібрати у чоловіка речі

У києві 20 березня застосувавши биту і спецзасіб, троє зловмисників накинулися на перехожого і намагалися відібрати у нього речі. Розпочато кримінальне провадження, повідомляють на сайті поліції Києва.

Від місцевого жителя надійшло повідомлення про те, що троє незнайомців з газовим балончиком і битами намагалися відібрати у нього особисті речі. Отримавши орієнтування, оперативники почали відпрацювання злочину.

Фото: Молоді люди затримані поліцією (kyiv.npu.gov.ua)

Вже через годину поліцейські затримали двох молодих людей, причетних до нападу. Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у правопорушників знаряддя злочину.

Зловмисниками виявилися місцеві жителі, 1999 та 1998 років народження. Раніше в поле зору правоохоронців вони не потрапляли. Їх спільника вже шукають.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше повідомлялося, поліція знайшла зниклу дівчинку з Хмельницької області в Одесі.

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Теги: Київ, нападение
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