"З тобою все норм": у Києві мажори на поліцейських номерах збили дівчину і відмовилися допомагати

Фото: РБК-Україна

Постраждала відбулася синцями

19 листопада на перехресті Червоноармійська-Тарасівська у Києві власники Toyota (# 0088) збили дівчину, яка переходила вулицю на "зелений". Допомогти їй відмовилися. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Власники авто на поліцейських номерах, збивши дівчину, вирішили, що можуть не надавати допомогу, а "забити" і поїхати в призначене місце. Однак адвокат порадив розійтися мирним шляхом, тому дівчина з винуватцем поїхали в лікарню, щоб дізнатися про її самопочуття.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

"Дівчина з винуватцем їде в приватну лікарню і якщо з нею все ОК - просто розходяться. На цьому і зійшлися. Як тільки доїхали до лікарні - приїхав якийсь дружок-вирішала, який тепер кричить на потерпілу: "Що ти накручуєш, з тобою все норм. Ти просто хочеш збити гроші з чесних хлопців". Також постійно повторює: "Та, поїхали, що тут буде?" Дівчині цим часом стає все гірше", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що в Дніпрі іномарка збила чоловіка на електросамокаті. 17 листопада в місті Дніпро на перехресті проспекту з вулицею Гагаріна Телевізійної сталося ДТП за участю іномарки. Nissan збив чоловіка на електросамокаті. З місця інциденту постраждалого забрали на "швидкій допомозі".

Нагадаємо, що в результаті ДТП під Маріуполем загинули дві людини. Як повідомляється, водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонною опорою на перехресті вулиці Свободи та Підлісної.

Раніше ми давали подробиці страшної ДТП зі спортсменами. "Швидше за все, не впоралися з керуванням, виїхали на зустрічну смугу, де зіткнулися з вантажним автомобілем. Водій вантажівки не постраждав", - повідомив представник Нацполиції Антон Крук.

Відео: РБК-Україна