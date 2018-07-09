Найстарша жителька Європи померла

Джузеппіна Проджетто була другою найстарішою людиною в світі

В одному з італійських сіл неподалік від Флоренції померла найстаріша жителька Європи. Про це повідомляє італійське видання ANSA.

"Джузеппіна Проджетто пішла з життя у віці 116 років та 37 днів у Монтелупо-Фйорентино", - йдеться в повідомленні.

Джузеппіна Проджетто народилася в Ла Маддалені на острові Сардинія, який знаходиться в Середземному морі. Вона померла на 117 році життя. Якщо бути точніше, то вона пішла з життя у 116 років та 37 днів.

Крім того, італійка-довгожителька також була другою найстарішою людиною у всьому світі. На першому місці за тривалістю життя посідає мешканка Японії Чіхо Міяко, на даний момент її вік 117 років.

Скріншот з відео (YouTube/PTC News)

Жінка жила в італійській провінції недалеко від Флоренції з 1960-х років, вона переїхала туди своїм сином Ренато Фрау, який трагічно загинув у віці 39 років, намагаючись врятувати потопаючого людини біля Ліворно.

Нагадаємо, нещодавно померла відома російска актриса.

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