"Найтупіша аварія": у Києві сталася безглузда ДТП (відео)

Мережу насмішили столичні водії
У Києві сталася кумедна аварія. Два легкових автомобілі зіткнулися "на рівному місці" через упертість водіїв. Відповідне відео опублікував активіст Владислав Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Інцидент стався в четвер, 5 липня.
"Найтупіша аварія тижня: Відео 21+. ДТП у Києві на Лесі, один "пиріжок" вперто вирішив нащось перебудуватися в лівий ряд, хоч розворот на перехресті заборонений. В результаті змусив "підстрибнути" другий пиріжок", - написав він.
Відео: Аварія в Києві (facebook.com/vlad.life)
Інцидент прокоментували користувачі мережі:
"Нахабний і упертий олені знайшли один одного".
"Вони не тільки зовні схожі, але й твердолобі олені обидва! Один лізе, інший скаче".
"Як на водія пиріжка не подивишся, так по телефону розмовляє - офіс на колесах".
"Біба і Боба".
"Два дебіла - це сила".
Скріншот поста (facebook.com/vlad.life)
Скріншот коментарів (facebook.com/vlad.life)
Раніше у Києві були помічені особливо нахабні "герої паркування". У Голосіївському районі столиці поліцейські зловили автохамів, які припаркувалися на місцях для людей з інвалідністю.
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