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"Найтупіша аварія": у Києві сталася безглузда ДТП (відео)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 08:57
Фото: facebook.com/mashintop
Фото: facebook.com/mashintop

Мережу насмішили столичні водії

У Києві сталася кумедна аварія. Два легкових автомобілі зіткнулися "на рівному місці" через упертість водіїв. Відповідне відео опублікував активіст Владислав Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Інцидент стався в четвер, 5 липня.

"Найтупіша аварія тижня: Відео 21+. ДТП у Києві на Лесі, один "пиріжок" вперто вирішив нащось перебудуватися в лівий ряд, хоч розворот на перехресті заборонений. В результаті змусив "підстрибнути" другий пиріжок", - написав він.

Відео: Аварія в Києві (facebook.com/vlad.life)

Інцидент прокоментували користувачі мережі:

"Нахабний і упертий олені знайшли один одного".

"Вони не тільки зовні схожі, але й твердолобі олені обидва! Один лізе, інший скаче".

"Як на водія пиріжка не подивишся, так по телефону розмовляє - офіс на колесах".

"Біба і Боба".

"Два дебіла - це сила".

Скріншот поста (facebook.com/vlad.life)

Скріншот коментарів (facebook.com/vlad.life)

Раніше у Києві були помічені особливо нахабні "герої паркування". У Голосіївському районі столиці поліцейські зловили автохамів, які припаркувалися на місцях для людей з інвалідністю.

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Теги: авария, ДТП
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