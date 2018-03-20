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Самогубство льотчика Волошина: з'явилися деталі трагедії

STYLERLIFE        20.03.2018 - 10:04
Фото: Владислав Волошин (УНІАН)
Фото: Владислав Волошин (УНІАН)

29-річний герой АТО застрелився у власній квартирі

Напередодні самогубства Владислав Волошин замкнувся в собі. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні спілкувався з дружиною Владислава - Надією і з його друзями, колегами. У п'ятницю Влад зібрав велику нараду в аеропорту, говорив про проведення тендерів, сертифікації смуги. У суботу Влад зі своїм другом Андрієм, теж колишнім військовим, якого сам Влад запросив на роботу в аеропорт в пожежну частину, ходили на базар. Влад купив туфлі, здав у ремонт светр, щоб забрати з лагодження в понеділок", - розповів журналіст.

"Увечері в суботу різко замкнувся в собі. Після повернення з фронту Владу потрібна була допомога психологів, пережите іноді давало про себе знати, там на війні він свій бар'єр страху давно перейшов. Але до психологів він не звертався. Дружину зміна настрою не здивувала, знала, що буває..." - пише Бутусов.

Журналіст зазначив, що Владислав Волошин переживав за будь-яку справу, за яку брався.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

"Про які-небудь погрози останнім часом не говорив. Вранці в неділю в квартирі, де знаходилися тільки дружина і двоє маленьких дітей, пролунав постріл. Вони були в сусідній кімнаті, все сталося на очах. "Швидка" приїхала швидко, лікарі зробили все, що могли", - розповідає журналіст.

Бутусов зазначив, що листування, про яку стало відомо раніше, - справжня. Владислав вів її з колишнім першим заступником директора аеропорту Максимом Карпіним.

"Однак дружина і його близький друг Андрій конфлікт з головою ОДА не підтверджують, кажуть, відносини були робочі, і про конфлікти мови не було. Телефон вилучено поліцією, усі його повідомлення перевіряються, ні одна версія в даний момент не відкинута, буде перевірено всі, включаючи конфлікт через можливі порушення при добудові аеропорту", - розповів журналіст.

"Друзі кажуть, що ніякого відношення до порушень, виявлених аудиторською службою, Влад не мав, він не проводив тендери, оскільки тільки був призначений, і, зрозуміло, підстав для порушення кримінальних справ проти нього не було ніяких", - уточнює Бутусов.

Журналіст зазначив, що прощання з льотчиком відбудеться в середу, 21 березня. Час і місце поки не відомі.

Також він залишив контакти для допомоги сім'ї Владислава Волошина.

Карта: 5168757311484150.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Раніше у мережі показали листування льотчика Волошина перед самогубством.

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Теги: самоубийство
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