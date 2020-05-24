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Найнебезпечніші в світі бактерії: що загрожує людству

STYLERЖиття    24.05.2020 - 19:42
Найнебезпечніші в світі бактерії: що загрожує людству
Вчені назвали найбільш небезпечні бактерії в світі (Фото: pixabay.com)

Фахівці назвали найбільш небезпечні для людини бактерії

Вчені склали список найбільш небезпечних бактерій, які вражають організм людини. Вони достатньо відомі й в деяких випадках можуть погубити життя людини.

Найпростіша бактерія – це кишкова паличка, яка може уразити й людину, і тварину. Деякі підвиди кишкової палички корисні, оскільки є частиною природної мікрофлори людини. А деякі типу – дуже небезпечні, оскільки можуть призвести до катару шлунка, а в більш складних випадках – до менінгіту і сепсисам.

Одна з найбільш небезпечних бактерій – Vibrio Cholerae, яка викликає холеру. Смертність від такої бактерії дуже висока – до 50%. Найбільш небезпечні симптоми: зневоднення організму, діарея, блювання і судоми.

Цвілеві грибки можуть викликати аспергіллезу, але як стверджують лікарі, у групу ризику входять тільки люди з ослабленим імунітетом.

Раніше небезпечною бактерією вважався сифіліс, оскільки його було складно виявити, і він важко піддавався лікуванню. Сучасна медицина справляється з сифілісом на 1 і 2 стадії. Патогени відрізняються стійкістю до антибіотиків. Найбільш важкі симптоми: ураження нервової системи, галюцинації, параліч і розлади мозку.

Туберкульоз є важкою хворобою, до того ж вона легко передається повітряно-крапельним шляхом.

Ботулізм – важке захворювання, яке вражає центральну нервову систему і призводить до серйозних харчових розладів. Однак ця бактерія не передається від людини до людини.

Бактерія Salmonella typhi викликає черевний тиф, головними симптомами якого є: слабкість, висока температура тіла, біль у животі. Це захворювання забрало життя понад 2 мільйонів осіб за один рік.

Правець має дуже високу смертельність – близько 70%. Ця хвороба призводить до судом.

Золотистий стафілокок викликає пневмонію, менінгіт і сепсис. Зараз ця бактерія залишається небезпечною, через те, що мутуючі штами стали несприйнятливі до антибіотиків.

У списку найбільш небезпечних є також і стрептокок. Перші симптоми ураження цією бактерією: набряк кінцівок, сильний жар. Якщо звернутися до лікарні відразу після зараження, то хворобу можна зупинити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно робити при укусі кліща, щоб не заразитися хворобою Лайма.

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Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України бактерии
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