Найнебезпечніші в світі бактерії: що загрожує людству

Вчені назвали найбільш небезпечні бактерії в світі (Фото: pixabay.com)

Фахівці назвали найбільш небезпечні для людини бактерії

Вчені склали список найбільш небезпечних бактерій, які вражають організм людини. Вони достатньо відомі й в деяких випадках можуть погубити життя людини.

Найпростіша бактерія – це кишкова паличка, яка може уразити й людину, і тварину. Деякі підвиди кишкової палички корисні, оскільки є частиною природної мікрофлори людини. А деякі типу – дуже небезпечні, оскільки можуть призвести до катару шлунка, а в більш складних випадках – до менінгіту і сепсисам.

Одна з найбільш небезпечних бактерій – Vibrio Cholerae, яка викликає холеру. Смертність від такої бактерії дуже висока – до 50%. Найбільш небезпечні симптоми: зневоднення організму, діарея, блювання і судоми.

Цвілеві грибки можуть викликати аспергіллезу, але як стверджують лікарі, у групу ризику входять тільки люди з ослабленим імунітетом.

Раніше небезпечною бактерією вважався сифіліс, оскільки його було складно виявити, і він важко піддавався лікуванню. Сучасна медицина справляється з сифілісом на 1 і 2 стадії. Патогени відрізняються стійкістю до антибіотиків. Найбільш важкі симптоми: ураження нервової системи, галюцинації, параліч і розлади мозку.

Туберкульоз є важкою хворобою, до того ж вона легко передається повітряно-крапельним шляхом.

Ботулізм – важке захворювання, яке вражає центральну нервову систему і призводить до серйозних харчових розладів. Однак ця бактерія не передається від людини до людини.

Бактерія Salmonella typhi викликає черевний тиф, головними симптомами якого є: слабкість, висока температура тіла, біль у животі. Це захворювання забрало життя понад 2 мільйонів осіб за один рік.

Правець має дуже високу смертельність – близько 70%. Ця хвороба призводить до судом.

Золотистий стафілокок викликає пневмонію, менінгіт і сепсис. Зараз ця бактерія залишається небезпечною, через те, що мутуючі штами стали несприйнятливі до антибіотиків.

У списку найбільш небезпечних є також і стрептокок. Перші симптоми ураження цією бактерією: набряк кінцівок, сильний жар. Якщо звернутися до лікарні відразу після зараження, то хворобу можна зупинити.

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Автор: Маруся Щаслива