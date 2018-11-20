"Самый русский город": відомий музикант розгнівав жителів Харкова "компліментом"

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Артисту нагадали, скільки горя росіяни принесли нашій країні

Відомий російський музикант, екс-учасник рок-групи "Король и Шут" Олександр Леонтьєв назвав Харків "самым русским" серед інших українських міст. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Мій Харків".

"Нам Харків завжди подобався. Не приплітаючи політику, я народився в СРСР, для мене все одно, звичайно, брати. Хоча зараз, самі розумієте, багато чого, звичайно, відбувається вже багато років. Без образ, але Харків, напевно, серед міст "самый русский". Може тому, що близько до кордону. Якось Харків справляє враження, ну не будемо говорити російського, радянського міста. Тим більше, тут так і залишилося все більш-менш схожим на те, що було", - сказав рокер.

Правда, такий "комплімент" від музиканта розгнівав жителів Харкова.

"За новою починається стара пісня "Мижебратья". А от фіг вам! Надто багато горя ви принесли нашій країні, щоб взагалі рот тут розкривати про російскість!" - написала одна місцева мешканка.

"Мало хто і що вважає. Харків - це Україна!" - зазначив Сергій Медведєв.

"Від Харкова руки геть!" - звернулася до російським артистам Яна Еврікова-Трофименко.

Раніше одіозний російський співак Філіп Кіркоров заговорив про "утиски російськомовних" в Україні.

Нагадаємо, шоумен, волонтер і громадський активіст Сергій Притула назвав головну ментальну різницю між українцями та росіянами.

Відео: РБК-Україна