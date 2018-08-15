Збив пішохода: у Миколаєві побили водія і його дружину в якості самосуду

Фото: РБК-Україна

Водій не помітив жінку з-за яскравого сонця

У вівторок, 14 серпня, у Миколаєві водій Daewoo Lanos збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Побачили це перехожі, вони витягли чоловіка і його дружину з авто і побили. Про це повідомляє місцеве видання Новини N.

На повороті в сторону вулиці 8-го Березня водій Ланоса зупинився і пропустив трьох пішоходів, але не помітив жінку з дитиною з-за яскравого сонця, внаслідок чого по-випадковості збив пішохода, коли почав рух.

Фото: у Миколаєві побили водія novosti-n.org)

Двоє перехожих одразу ж підбігли до машини і витягли звідти 64-річного чоловіка. Йому завдали кілька ударів в обличчя. З Ланоса вони витягли і 65-річну дружину водія. Її вдарили кілька разів і повалили на асфальт. В самому авто розбите скло правої задньої двері і відірване дзеркало заднього виду.

Відео: у Миколаєві побили водія (youtube.com/Новини-N)

Перехожі, які влаштували самосуд, пояснили правоохоронцям, що їм здалося, що водій хоче сховатися і таким чином вони намагалися це запобігти.

Жінку доставили в лікарню, серйозних травм вона не отримала, після надання меддопомоги її повинні відпустити додому. Дитина не постраждала. У нападників співробітники поліції взяли пояснення і відпустили. Постраждалий збирається поїхати до Заводського райвідділу поліції і написати заяву про хуліганство щодо себе і дружини.

Нагадаємо, на пляжі в Запоріжжі люди влаштували самосуд над крадієм.

Відео інциденту з'явилося в мережі. Спочатку на кадрах можна побачити, як злочинець краде у людей і тікає. Через деякий час охорона спіймала і затримала чоловіка. Відпочиваючі накинулися на нього і побили. Очевидно, люди були в стані алкогольного сп'яніння.

Раніше на Закарпатті місцеві жителі мало не влаштували самосуд з-за вбивства школяра.

Також повідомлялося, що у Львові перехожі хотіли влаштувати самосуд над винуватцем ДТП.

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