"Сд*хнеш, як твій чоловік": вдова вбитого активіста і ветерана АТО Олешка заявляє про погрози

Колаж РБК-Україна

За її словами, погрози чули свідки і зафіксували відеокамери

Вдова убитого ветерана АТО і громадського активіста в Бердянську Віталія Олешка ("Сармат") Тетяна розповіла, що їй постійно надходять погрози. Про це повідомляє активіст Андрій Маджаров на своїй сторінці в Facebook.

Тетяна розповіла, як йшла по ринку і побачила адвоката народного депутата Олександра Пономарьова Євгенія Озюменко.

Скріншот поста (facebook.com/АндрійМаджаров)

Жінка запитала адвоката, чому він відводить очі і назвала його вбивцею. У відповідь на це Озюменко нібито кинув їй таку фразу: "здохнеш, як твій чоловік".

За її словами, все це було при свідках і зафіксовано на камерах спостереження.

Тетяна Олешко скаржиться, що поліція не діє. Вони приймають заяву, але коли вдова "Сармата" намагається вийти на Запоріжжя і Київ, її переконують, що це одна база.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент і висловили свою підтримку вдові активіста.

Скріншот коментарів (facebook.com/АндрійМаджаров)

Раніше повідомлялося, що в Бердянську попрощалися з убитим активістом Віталієм Олешком (фото, відео).

Також ми писали, що двоє затриманих у справі про вбивство ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" можуть мати ставлення до поліції Бердянська.

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