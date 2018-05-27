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"Серце обливається кров'ю": на Волині за два дні загинули тисячі бджіл

STYLERLIFE        27.05.2018 - 19:35
Фото: Бджоли (pixabay.com/PollyDot)
Фото: Бджоли (pixabay.com/PollyDot)

Пасічники звинувачують агрофірму, яка обробляла поля по сусідству

У десяти селах Горохівського району Волинської області масово вимерли бджоли. Про це повідомляє ТСН.

Пасічники Волинській області повідомили, що бджоли почали гинути тисячами прямо біля своїх вуликів. Основною причиною вони вважають те, що всі пасіки стоять поруч з ріпаковим полем, яке напередодні обробляли хімікатами.

У пасічника Тараса Кмина загинула третина комах, життя решти – під питанням. У минулому році він облаштував 50 вуликів і накупив бджіл на $6000.

Тарас Кмин розповів, що побачив багато мертвих бджіл у своїх вуликах і тут же почав дзвонити сусідам, які повідомили, що у них така ж ситуація.

"Серце обливається кров'ю – інакше ніяк не можна сказати. Скільки це праці і всього", - зізнається Тарас Кмин.

"Кожна квітка має свій колір обніжжя. Прилетіла з ріпаковим пилком і перекинулася в конвульсіях", - розповів інший пасічник Валерій Сьомак.

Агрофірма-орендар обробляла посіви ріпаку напередодні того, як бджоли почали масово гинути. Представник підприємства відкидає звинувачення пасічників, так як, на його думку, хімікати, які використовували для обробки полів – не отруйні.

"Мені сказав агроном, що нашої вини там немає. Більше мені нічого сказати", - заявив керівник відділу СТЗОВ Імені Лесі Українки Володимир Буць.

Пасічники в свою чергу повідомляють, що якщо б їх заздалегідь попередили про те, що будуть обробляти поля, то був би шанс бджіл врятувати, так, як якщо б вони були у вуликах - шкоди б для них не було.

Агрофірма-орендар заявила, що обробку полів зупиняти не буде, так як вони не встигають за графіком і провини своєї не визнають.

Сільський голова Леонід Лук'янчук в курсі всієї цієї ситуації і висловлює своє невдоволення діями агрофірми.

"До мене ніхто не звертався. Чого вони так самостійно взялися. Напевно, думали, що наслідків таких не буде", - припустив він.

Наступного дня, після обіду, жителі сіл викликали поліцію та ветеринарну службу для того, щоб зупинити роботи по обробці ріпакового поля.

Поліція допитала свідків, а представники ветеринарної служби підготували проби для експертизи. Вони стверджують, що з таким масовим отруєнням бджіл зіткнулися вперше.

"Як буде лабораторне підтвердження, тоді можна про щось говорити", - пояснив керівник Турійського РВ ГУ Держспоживслужбы Петро Мороз.

Крім того, рослини і мертвих бджіл відправлять в спеціальні лабораторії Києва і Одеси, щоб підтвердити отруєння і заручитися підтримкою в суді. Юристи радять подавати колективний позов.

"Зафіксувати цей факт, зробити експертну оцінку, оцінити вартість своїх збитків і звернутися до суду про стягнення цієї шкоди", - пояснив юрист Олег Огородник.

Відео: На Волині масово загинули бджоли (ТСН)

До речі, в Івано-Франківській області стадо корів отруїлося через хімікати на полях.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: село, Леонид Пасечник, пчелы, химия
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