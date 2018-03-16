У мережі показали фото нового бойовика "ДНР", ліквідованого на Донбасі

Зазначимо, що бойовик значився в "Миротворці"
У мережі показали фотографії ще одного терориста "ДНР", якого ліквідували на Донбасі. Знімки бойовика опубліковані на сторінці в Twitter користувача Necto Mancer.
"Власов Артур Аркадійович (Макіївка, 05/10/92) став вантаж-200 13/03/18", - сказано в повідомленні.
Фото: Бойовик з "ДНР" (twitter.com/666_mancer)
Користувачі мережі відреагували коментарями.
"Сепартист 1992 року народження, а виглядає на 40-45 років", - написав Віват Україна.
"Тюряга і окопи не особливо добре впливають на зовнішній вигляд", - відповів йому Necto Mancer.
Скріншот коментарів (twitter.com/666_mancer)
Нагадаємо, що в мережі показали, що продають у магазинах на окупованому Донбасі.