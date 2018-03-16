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У мережі показали фото нового бойовика "ДНР", ліквідованого на Донбасі

STYLERLIFE        16.03.2018 - 11:30
Фото: Зброя (flickr.com-ministryofdefenceua)
Фото: Зброя (flickr.com-ministryofdefenceua)

Зазначимо, що бойовик значився в "Миротворці"

У мережі показали фотографії ще одного терориста "ДНР", якого ліквідували на Донбасі. Знімки бойовика опубліковані на сторінці в Twitter користувача Necto Mancer.

"Власов Артур Аркадійович (Макіївка, 05/10/92) став вантаж-200 13/03/18", - сказано в повідомленні.

Фото: Бойовик з "ДНР" (twitter.com/666_mancer)

Користувачі мережі відреагували коментарями.

"Сепартист 1992 року народження, а виглядає на 40-45 років", - написав Віват Україна.

"Тюряга і окопи не особливо добре впливають на зовнішній вигляд", - відповів йому Necto Mancer.

Скріншот коментарів (twitter.com/666_mancer)

Нагадаємо, що в мережі показали, що продають у магазинах на окупованому Донбасі.

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