У мережі показали відео бійки кандидатів в мери під Рівним: що сталося

Під Рівним побилися кандидати в мери (ілюстративне фото: freepik.com)

Під Рівним чиновник і активіст влаштували розборки

Під Рівним чиновник і активіст, яких називають кандидатами в мери, влаштували бійку на вулиці. Конкуренти на майбутніх місцевих виборах, які намічені на 25 жовтня, обмінювалися ударами кулаками по голові та корпусу, били колінами та боролися на землі.

Відео розборки опублікував користувач Facebook Паша Ткаченко.

Зазначається, що забіяками виявилися перший заступник мера міста Костопіль Андрій Ткачук і громадський активіст Олександр Вірчік.

Перед бійкою звучали звинувачення в крадіжці, після чого чоловіки відразу ж перейшли від словесних випадів до кулачних боїв. Також в мережі пишуть, що конфлікт стався через те, що чиновник нібито оббрехав опонента.

Водночас користувачі інтернету в коментарях уточнюють, що бійка минулого тижня насправді сталася через вітальні банери в місті, які встановили з ініціативи Ткачука, а Вірчіку це не сподобалося.

Фото: скрін коментарів facebook.com/groups/typical.kostopil

Також юзери опублікували відео, на якому чоловіки сперечаються через банери. Зазначається, що вже після цього і сталася бійка (попереджаємо - присутня нецензурна лайка і сцени насильства!)

Відео: Під Рівним чиновник і активіст влаштували розбірки

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