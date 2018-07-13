У мережі повідомили про смерть двох українських військових (фото)

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Пішли з життя два учасники бойових дій на Донбасі

Стало відомо про смерть двох військовослужбовців ЗСУ, які воювали на Донбасі. Обидва воїна пішли з життя в результаті хвороб.

46-річний боєць окремої роти 17-ї ОМПБ Анатолій Михайленко помер 12 липня після тривалої хвороби, викликаної в результаті поранення в зоні бойових дій на Донбасі. Про це повідомив Віктор Танцюра на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Воїн служив біля села Шуми, поки не отримав поранення.

"12 липня 2018 року після тривалої хвороби, викликаної в результаті поранення в зоні АТО, помер боєць окремої роти, 17 ОМПБ - сержант Михайленко Анатолій Сергійович - народився 11 березня 1972. Командир відділення 2-го взводу 1 роти охорони", - повідомив Танцюра.

"У серпні 2014 сержант Михайленко разом з окремою ротою прибув в зону АТО, і виконував свої обов'язки на посаді № 2 (квіточка), біля с. Шуми, протягом 1,5 місяця поки не отримав поранення", - зазначив він.

"Потім тривале лікування в госпіталях, але пухлина мозку не давала спокою, відмовили ноги, втрата зору до повної сліпоти і як наслідок смерть", - розповів Танцюра.

"За час служби в ОР 17 ОМПБ сержант Михайленко А.С. запам'ятався товаришам як надійний боєць, на якого завжди можна розраховувати у важку хвилину. Добре знання зброї, відмінна військова підготовка, врівноваженість, принесли йому заслужену повагу побратимів. Вічна пам'ять герою! Про місце і час похорону буде доведено додатково", - повідомив автор публікації.

Фото: Анатолій Михайленко (facebook.com/KriptoGraf187)

Журналісти з Полтавської області повідомили про смерть іншого військового з Кременчука - 45-річного Юрія Питулько. Про це повідомляє telegraf.in.ua.

За даними видання, боєць служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. 1 вересня 2014 року воїн уклав контракт з ЗСУ і брав безпосередню участь в антитерористичній операції на Донбасі. Захищав Краматорськ, смт Луганське, Константинівку Донецької області.

У суботу, 14 липня, Питулько проведуть в останню путь. Бійця поховають на Свіштовському кладовищі. О 9:00 автоколона відправляється від моргу №4. О 10:00 відбудеться відспівування воїна в Свято-Миколаївському соборі, після чого автоколона вирушить на цвинтар.

Воїн народився 14 січня 1973 року в Кременчуці.

Скріншот поста (facebook.com/KriptoGraf187)

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