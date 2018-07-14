"Йшла з могили дитини": у Києві мотоцикліст на смерть збив жінку

Фото: ДТП в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Жінка від сильного удару померла на місці

У Києві відбулося смертельне ДТП. Мотоцикліст з пасажиром збив жінку, яка переходила дорогу в 100 метрах від пішохідного переходу. Жінка поверталася з кладовища, де нещодавно поховали її дитину. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook. Аварія сталася біля Берковецького кладовища.

"Назад вирішили йти не по пішохідному переходу, а в 100 метрах від нього, де їх збив мотоцикліст (який їхав з пасажиром) на Kawasaki. Від потужного удару жінка-пішохід загинула на місці, а всі інші (троє) учасників аварії доставлені в лікарню. На місці працювало кілька екіпажів швидкої допомоги, патрульної оліції та слідчо-оперативна група", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше повідомлялося, в Харкові жінка збила 19-річного велосипедиста і уникає суду.

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