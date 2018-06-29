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Шокуючі кадри: автомобіль збив дівчину, яка перебігала дорогу на високих підборах (відео)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 15:05
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)

Дівчина намагалася перейти дорогу всього в 50 метрах від запланованого місця

В мексиканському місті Ногалес 22-річна Миневра перебігала дорогу на високих підборах і потрапила під колеса машини. Вона бігла через ожилвенное шосе лише у 164 футах (близько 50 метрів). Про це передає видання Daily Mail.

В мережу потрапило відео з камери безпеки Ногалеса. Шокуючі кадри показують, як дівчина одночасно розмовляла по телефону і намагалася перебігти дорогу. У неї це майже вдалося, але на третій смузі автомобіль не помітив пішохода і наїхав на Миневру, коли та послизнулася на підборах і впала.

Відео: дівчина перебігає дорогу (dailymail.co.uk)

Постраждалу доставили в лікарню з переломами лівого коліна та ліктя, сильними пошкодженнями правої руки і гематоми по всьому тілу. Зараз вона перебуває в стабільному стані.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій влаштував ДТП на набережній.

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Теги: пешеход, машина, Мексика, ДТП
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