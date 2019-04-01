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Шоколад для дітей: Комаровський зробив цікаву заяву

STYLERЖиття    01.04.2019 - 07:41
Шоколад для дітей: Комаровський зробив цікаву заяву
Фото: колаж РБК-Україна

Комаровський розповів, чи правда, що шоколад перешкоджає засвоєнню кальцію організмом дитини

Доктор Комаровський підтвердив, що шоколад уповільнює всмоктування кальцію, тому його не бажано поєднувати з молочними продуктами.

Справа в тому, говорить відомий педіатр на своєму сайті, що у какао-бобах присутні оксалати - солі щавлевої кислоти, які разом із кальцієм утворюють нерозчинну сполуку - оксалат кальцію, яке, зрозуміло, нікуди не всмоктується.

При цьому Комаровський заспокоює наляканих батьків: кількість оксалатів в шоколаді настільки помірна, що принципово і суттєво вплинути на всмоктування кальцію шоколад не може. Особливо, коли мова йде про молочний шоколад, адже вміст какао-бобів в ньому зовсім незначний.

Шкідливість і ризик, зазначає фахівець, дещо в іншому. За його словами, цукор, який у досить великих кількостях міститься в молочному шоколаді, активізує у дитини сечовипускання. І кальцій втрачається саме таким шляхом - просто виходить із сечею. Одже основна шкідливість шоколаду полягає в цукрі, що міститься в ньому, а не в какао-бобах.

"Але у всьому, звичайно, потрібно знати міру. Пара шматочків шоколаду на день ще нікому не зашкодила", - резюмує Комаровський.

Шоколад для дітей: Комаровський зробив цікаву заяву

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що нещодавно доктор Комаровський розповів про основи виховання дітей. Доктор вважає, що дуже важливо мати постійний контакт з дитиною.

Як повідомлялося, раніше відомий педіатр Євген Комаровський розповів про кашель, який виникає в горизонтальному положенні. Зазвичай, коли ми спимо.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський розповів, як швидко визначити інфаркт.

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