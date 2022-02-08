Сила природи: нутриціолог назвала кращі продукти для здоров'я печінки
Печінка захищає організм від шкідливих речовин і, в свою чергу, сама потребує захисту. Відновлювати її працездатність допомагають корисні продукти.
Нутриціолог Катерина Бушля перерахувала в Instagram кращі природні засоби для допомоги печінці.
Помічники печінки:
1. Гіркота
Це можуть бути трав'яні збори (листя артишоку, коріння кульбаби, насіння розторопші) або зелень (рукола, кейл, листя кульбаби ). Гіркий смак стимулює жовчовиділення і допомагає роботі печінки. Також можна застосовувати гірку воду, наприклад, Zajecicka horka.
2. Овочі
Всі види капусти (особливо брокколі). Поживні речовини, що містяться в брокколі, такі як глікозиди гірчичного масла, прекрасно стимулюють діяльність печінки. І не забуваємо про здатність брокколі нейтралізувати токсини .
Артишок
Гіркі речовини, що містяться в ньому, такі як цинаропікрин, стимулюють утворення шлункової кислоти, яка перешкоджає утворенню жиру в печінці. Стимулює жовчовиділення.
Буряк
Бетанін, що надає цьому корисному овочу червоний колір, має протизапальну і детоксикуючу дію. Флавоноїди і бета-каротин покращують роботу печінки і сприяють процесу очищення.
Гарбуз
Гарбуз дозволяє відновлювати порушений метаболізм клітин печінки (гепатоцитів), відновити їх пошкоджену структуру. Головна перевага гарбуза полягає в тому, що він відновлює клітинні мембрани гепатоцитів. Він попереджає загибель цих клітин, особливо при наявності гепатиту, захворювань жовчовивідної системи і т. д.
Гарбуз допоможе захистити і підтримати печінку (фото: freepik.com)
Петрушка, кріп, лимон, грейпфрут
Овочі та фрукти, багаті на вітамін С, дуже добре впливають на печінку.
Часник
Містить сполуки сірки, які можуть допомогти активувати ферменти в печінці. Він також містить аліцин і селен, які є відмінними захисниками печінки.
3. Рослинні олії
Краще вплив на печінку надають наступні:
1. Розторопша;
2. Гарбузова;
3. Конопляна;
4. Лляна;
5. Гірчична;
6. Оливкова;
Ці масла підтримують роботу печінки, але зловживати ними не можна, тому що буде зворотний ефект.
Вода і спеції дуже корисні для печінки (фото: instagram.com/katya_bushlia)
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