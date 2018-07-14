"Сімферопольський скрепоносець": в мережі підняли на сміх фото Путіна в Криму

Колаж (РБК-Україна)

Користувач соцмережі вибачився за якість фото

У мережі підняли на сміх портрет президента РФ Володимира Путіна, який прикріпили на автомобіль в окупованому Криму. Шанувальник голови РФ живе в Сімферополі. Знімок опублікований на сторінці Occupy Yalta Twitter.

"Життя вдалось. Сімферопольський скрепоносець. Якість не дуже, фото було в русі", - підписав користувач фото.

Скріншот (twitter.com/occupyyalta)

Користувачі мережі посміялися над фото, а також зазначили, що в Алушті таких прихильників Путіна дуже багато.

"Таких і в Алушті повно. Смішно, звичайно, що у людей в мозку? І чи є він взагалі? І ще, напис на таких колимагах "На Берлін", сцу*о, а чому не на Колиму? Кста, на іномарках більше доставляє. Катайся на "Калині", - написала Кримська Красуня.

"Це вже клінічний випадок", - відреагувала Анжела. З.

"Цікаво, задні ліхтарі йому побили за ці картинки або давно так їздить", - прокоментував Сергій.

"На "Жигулях" і їздять", - написав Olsev.

Скріншот коментарів (twitter.com/OccupyYalta)

Як раніше писав Styler, відомий російський актор-ліберал Костянтин Хабенський відвідав аннексированный РФ Крим.

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