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"Ситуація безнадійна, на шкірі висип": у Криму скаржаться на наслідки викидів

STYLERЖиття    21.10.2018 - 11:07
Фото: "Кримський титан" (twitter.com/YTPO__Ru)
Фото: "Кримський титан" (twitter.com/YTPO__Ru)

Люди задихаються, з'явився висип на шкірі

Українці, які проживають на території анексованого Криму, скаржаться на наслідки хімічних викидів в Армянську. Про це вони повідомили в місцевій групі "Чорний список Армянська".

"Ситуація безнадійна, у дочки на шкірі висип, я задихаюся, інформації про те, що робиться для нормалізації повітря, практично немає", - сказала кримчанка Валентина Джевменова.

&quot;Ситуація безнадійна, на шкірі висип&quot;: у Криму скаржаться на наслідки викидів

Скріншот коментарів (vk.com/4s_armjansk)

Більш того, за словами жительки, в місті населення "поділилося на дві категорії".

"Перша – звичайні люди, які страждають від хімії. А друга – безсмертні, які всім задоволені. Але от би заглянути в майбутнє – хто із задоволених перший з Армянська поїде", - підкреслила вона.

У зв'язку з цим кримчани навіть домовилися зняти відеоролики, в якому розкажуть про нові наслідки хімічних викидів.

&quot;Ситуація безнадійна, на шкірі висип&quot;: у Криму скаржаться на наслідки викидів

Скріншот коментарів (vk.com/4s_armjansk)

Раніше повідомлялося, що кримчани знову скаржаться на наслідки хімічних викидів.

Зазначимо, 11 жовтня, жителі Армянська почали скаржитися на новий викид хімічних речовин на заводі "Кримський титан".

Нагадаємо, 9 вересня, у зв'язку з викидами, повністю припинив виробництво завод "Кримський титан".

Відео: РБК-Україна

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