Скандальну Настю Рибку та її тренера у інтимних справах зобов'язали виплатити компенсацію олігархові

Суд виніс рішення на користь олігарха і зобов'язав видалити всі фото та відео з ним

Російський олігарх Олег Дерипаска відсудив у блогера Анастасії Вашукевич (відома як Настя Рибка) і "секс-тренера" дівчани Олександра Кирилова (Алекса Леслі) по 500 тисяч рублів в якості компенсації за нанесення моральної шкоди. Про це інформагентству "Интерфакс" розповів адвокат мільярдера Олексій Мельников.

Суд також зобов'язав Настю Рибку видалити відео і спільні фото з Дерипаскою інтимного характеру, та іншу інформацію про нього, яку дівчина оприлюднила в соцмережі.

Таке рішення ухвалив суд у російському місті Усть-Лабінськ, задовольнивши позов Олега Дерипаски.

Адвокат олігарха Олексій Мельников повідомив, що сторона позивачів задоволена рішенням суду. Самого Дерипаски на засіданні не було.

"Суд визнав незаконними поширювані відповідачами відомості і стягнув з кожного з них компенсацію моральної шкоди по 500 тисяч рублів", - заявив адвокат.

Нагадаємо, Настя Рибка і її секс-тренер Алекс Леслі прославилися завдяки скандальному розслідуванню опозиційного політика Олексія Навального.

Вашукевич і Кирилов зараз знаходяться у в'язниці в Таїланді за проведення незаконних секс-тренінгів. У них є 30 днів на оскарження вироку, після - рішення вступить в силу.

Дерипаска подав позов на початку лютого 2018 року, до того, як їх затримали в Таїланді.

Заснований Навальним Фонд боротьби з корупцією провів розслідування, в якому йшлося про відпочинок Дерипаски в оточенні ескорт-моделей. Також згадувався російський віце-прем'єр Сергій Приходько.

У розслідуванні ФБК від 8 лютого розповідається про відпочинок біля берегів Норвегії на яхті, де нібито перебували Олег Дерипаска, Сергій Приходько і блогер, автор книги про спокушування мільярдерів під псевдонімом Настя Рибка.

Раніше повідомлялося, що суд Таїланду виніс рішення щодо Насті Рибки у справі про нелегальні секс-тренінги.

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